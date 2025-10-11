"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Luli Fernández

Luli Fernández confirmó su separación tras 14 años

La modelo publicó un comunicado en sus redes sociales en donde confirmó su separación de Cristián Cúneo Libarona.

Después de casi 14 años juntos, Luli Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación de Cristian Cúneo Libarona, el padre de su hijo, Indalecio.

En un posteo en Instagram, la modelo compartió un extenso descargo donde repasó su historia de amor y explicó los motivos del final con total honestidad: “Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó diciendo la modelo en un posteo que subió a sus redes.

Sin embargo, Luli también habló de la transformación del vínculo: “En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.

Te puede interesar...

Finalmente, Luli confirmó la separación con un mensaje de madurez y afecto: “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja”, reveló. Y cerró, a corazón abierto: “Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.

Temas

Te puede interesar