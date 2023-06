Luis Ventura apuntó contra Marcela Tauro por More Rial

"Yo no me metí en ningún lugar, si a lo mejor hubiera llamado a otras personas... bueno. A mí me invitaban y me desinvitaban para la fiesta. Yo no sabía si tenía que ir. Cada uno tiene su opinión. A mí nadie me la contó, yo la viví", aclaró. "Soy respetuoso de muchas cosas que yo no cuento... con gente que va a terminar presa", agregó.

"¿Cómo? ¿Gente que va a terminar presa?", le preguntó el movilero. "Y sí, cuando se cometen delitos la gente tiene que ir presa. Hablamos de muchos, hay muchos metidos en la historia", sentenció. "Voy a Tribunales cuando quieran", dijo.

Ante la pregunta de cómo tomaba todo esto Jorge Rial, Marcela Tauro había dicho que después "el vuelto te viene". Ventura dio su punto de vista y dijo: "A ella le vino, a mí no. Yo estoy esperando el vuelto, pero el vuelto de todo, eh. ¿El vuelto de qué? ¿De haberle jugado una buena? ¿El vuelto de qué? ¿De haber laburado? ¿El vuelto de haber sido leal? Por favor, hablemos en serio", culminó indignado.