Luis Novaresio, enojado por los privilegios de María Laura Santillán

"¿Le puede mandar un beso a Rosita Sueiro, que es una de las genias de la producción de la televisión argentina?", le pidió Luis a uno de sus compañeros, quien a desgano lo hizo. "Qué cálido, eh. A la miércoles. Me escribe y me dice por qué me abrazo al sillón este", reveló entonces Novaresio, dando lugar en su posterior explicación a la feroz crítica a Santillán.

"Yo me abrazo al sillón porque... viste que es medio incómodo. ¿Nos cambiarán para el año que viene?, ¿seguiremos el año que viene sería la pregunta? Porque no sé donde sentarme bien. Es mi elemento transicional (la silla). Antes de que me den una patada en el... me transiciono con eso. Porque viste que, después, vienen María Laura... todos esos son súper estrellas que le dan una producción. Nosotros somos 4 perejiles", concluyó el conductor, dejando en clara su molestia.