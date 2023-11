Luis Brandoni en La Noche de Mirtha: "Es la primera vez que no voy a ir a votar"

Muy convincente, Brandoni recalcó: "No voy a votar en quien no creo", tras lo cual se refirió a que es la primera vez que no votará en elecciones. "Creo que tengo el derecho de no ir a votar, tengo más de 80 años", sostuvo.

Inmediatamente, Mirtha lo interrumpió para decirle: "Tendrías que votar". Aun así, el reconocido actor concluyó: "El voto es mío y lo quiero preservar, no voy a votar a alguien de quien no puedo hacerme cargo", lo que generó tristeza en Mirtha Legrand.