Luciano Castro contó si hay mala onda con Occhiato

“Se escuchó por ahí que dijiste que si te llegas a cruzar a Nico Occhiato lo vas a hacer pavimento”, le dijo el cronista y el actor respondió entre risas: “No, jamás diría semejante barbaridad”.

Y explicó: “Para que yo diga eso se tiene que transformar en algo personal y a mí no me importa lo laboral porque eso lo resuelve Flor, yo sé que ellos se tienen un cariño enorme, no sé qué pasó pero comentario va, comentario viene”.

"No lo conozco, lo vi una vez cuando la fui a buscar a Flor al laburo, lo crucé ahí y lo saludé como corresponde, somos dos caballeros, muy amablemente, pero no hablé nunca con él”, remarcó sobre Occhiato.

Y cerró: “Eso te lo puedo asegurar, y si querés vamos a la casa de Nicolás, yo no tengo ningún drama, son cosas que no tienen nada que ver conmigo”.