Luciana Salazar contó que le dice a su hija cuando pregunta por su papá

"Pero bueno, la vida te lleva al destino a veces. Uno quiere algo, pero la vida te termina llevando por otros caminos, aceptando las realidades. Y bueno, en base a lo que te pasa, ir para adelante. Es lo que me pasó y si las cosas sucedieron así, y tal vez con la familia tradicional, Matilda no hubiera estado en este mundo. Todo tiene un porqué", dijo.

En otra parte de la entrevista, Luciana reveló qué le dijo a su hija cuando ella le preguntó por qué no tiene padre. "Me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y las mamás, y me dice 'mamá, ¿por qué yo no tengo papá?'. Y yo, le dije 'Matu, porque mamá quiso que sea solo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia'", sostuvo.

Matilda le respondió que ella quiere "tener un papá". A lo que la conductora le contestó: "¿Vos amás a mamá? ¿Estás contenta?". Y cuando la nena le dijo que sí, ella afirmó con seguridad: "Bueno, mamá quiere ser solo mamá". "Ahí se quedó y no me preguntó más", cerró Luciana.