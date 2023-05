Lucas Benvenuto reaccionó a la reaparición de Jey Mammon

Feliz y orgulloso sostuvo que lo hizo por sus alumnas, quienes querían verlo en la pista: “Creo que hoy sumé mucho como instructor al mostrarles que yo también puedo”.

Y reflexionó sobre esta pasión: “Si bien el cuerpo no es el mismo que hace unos años y estaba muy agotado, por tanto estrés vivido estos meses que además se juntó con mi trabajo, volví a sentir lo mismo que hace unos años”, indicó.

“Cuánto me alegra haber respetado la decisión de no hablar más de todo aquello que alguna vez me hizo mal, y seguir... ¿Ves? Yo puedo”, remarcó.

Por último, agradeció los mensajes de apoyo que le hacen llegar y que lo motivan a continuar. “Próximo objetivo: prepararme y presentarme a competir esta temporada”, finalizó.