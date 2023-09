Lotocki rompió el silencio con una frase sobre la Justicia

El médico le respondió por WhatsApp a la productora del ciclo conducido por Fabián Doman, y explicó por qué no participó del live que hizo Majo Favarón. “Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”, empezó diciendo.

“Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo”, continuó Aníbal en su mensaje. Y concluyó tajante: “Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió”.