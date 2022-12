Los motivos por los que Camila Homs no viajó a Qatar con los hijo de De Paul

“Capaz vamos y pierden, y después dicen ‘ay no, esta trajo la mala suerte’”, lanzó Camila Homs en una nota con Implacables (El Nueve).

“Todos los partidos se miran en casa y obvio alentando con los chicos (sus hijos) a la Selección”, dijo Homs. Luego, contó por qué no viajó ni tampoco quiere presenciar el campeonato: “El viaje es muy largo. Además, después quizá vamos y van a decir ‘ay no, esta trajo mala suerte’. Así que no, mejor nos quedamos”.

Luego, la notera le preguntó si Rodrigo De Paul la saludó para su cumpleaños número 27, que fue los primeros días de diciembre. Ante eso, la modelo prefirió no responder con muchos detalles y expresó: “¿Por qué te tengo que contar eso? Me lo reservo para mí”.