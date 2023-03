Los escandalosos motivos de la separación de Fátima Florez y su marido

"Norberto quería que Fátima sea parte de un programa que está por salir al aire, LOL, con la conducción de Susana Giménez y ella se negó. Él veía una oportunidad de expansión laboral internacional, ya que saldría en la plataforma Amazon Prime", revelaron en un primer momento.

En tanto, agregaron que "Otro de los temas que generó tensión es que Fátima no maneja el dinero, desconoce los ingresos que tiene y ha llegado a preguntar si le alcanzaba la plata para gastos módicos. Pero lo que terminó de poner el quiebre al vínculo son las cartas documentos de la Metro Goldwyn Mayer por plagio. Y la imitadora ahora no tiene la green card, algo que la pone muy tensa".

Por último, desde el ciclo del canal del solcito contaron que "Él se encargó siempre de decirle a Fátima lo que tenía que hacer o decir, cómo manejarse. Y ella hace un tiempo trata de desoír lo que él le dice, y tratando de ser ella, y lo que ella quiere. Esta independencia a él no le gusta porque deja de manejar los hilos de la relación".

Moria Casán, con todo contra Fátima Florez: le iniciará acciones legales

Este verano Moria Casán le declaró la guerra a Fátima Florez. La diva no está conforme con cómo la imita en su espectáculo, Fátima es mundial. Pero eso no es todo. Además, le exige que le pague por el uso de su imagen.

"Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito", afirmó la One los primeros días de este 2023 en una nota con Intrusos (América TV), que tampoco aprobó el trabajo de la humorista: "No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80".

Claro que la respuesta de Fátima no se hizo esperar. "Se va a llenar de oro porque hay un montón de artista que la imitan. Hace muchos años que la hago... siempre con mucho cariño. Hago a muchos famosos y nadie me pide un mango", retrucó la imitadora.

Finalmente, en el ciclo de América TV revelaron las intenciones de Moria de llevarla a juicio. "Está decidida a ir hasta las últimas consecuencias. El cuerpo de abogados de ella ya tomó cartas en el asunto y, en los próximos días, las personas que usen su imagen sin permiso van a recibir novedades", precisó Gonzalo Vázquez en el programa de espectáculo.