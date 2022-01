Lizy Tagliani habló sobre el rumor que dice que Leo Alturria la dejó

Y, en otro posteo sobre el comunicado del final de la relación que hizo el encargado de edificios, Lizy sostuvo: "El Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis", señaló.

La separación la confirmaron con un comunicado en las redes: "Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere".

"Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aún sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja".

Tras dos años y medio de amor, Lizy Tagliani comunicó que se separó de Leo Alturria en sus redes, con un profundo mensaje, en el que destacó: "Fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma".

