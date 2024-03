Lisandro entró a la Casa: hubo fulminados y nominados

A la medianoche, el presentador reveló que Paloma Méndez está fulminada y pasa directamente a la placa de nominados del miércoles. "Un pelotu... o pelotu...", disparó Paloma enfurecida ante la noticia.

Después, habló 'Big' y les dijo a los jugadores: "Ustedes saben que el Congelados tiene reglas específicas que deben ser respetadas. Cada participante está obligado a guardar silencio y a no moverse durante esta actividad. Sin embargo, en esta oportunidad varios de ustedes no respetaron esta norma. Debido a este incumplimiento he tomado la decisión de sancionar a quienes no hicieron lo que las reglas indican. Rosina, Catalina están nominadas".