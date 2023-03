“Quizás soy burra pero por lo menos no psiquiátrica... Dios mío, ¿por qué no te vas a timbear un ratito? Andate a timbear que te encanta, tirate unas fichitas de casino”, arrancó diciendo. Sin embargo, aunque evitó mencionar a la madre de su ex, en otras oportunidades ya se había burlado de ella por los problemas que tendría con el juego.

Luego, le sugirió que empiece a preocuparse por su propia vida en vez de estar pendiente de lo que hace ella: “Andate a Once a comprarte una peluca que puede estar muy buena eh, te puede quedar muy bien eh o andá a buscarte un mejor tatuador de cejas, no sé, fijate vos, pero dejame tranquila, hay un mundo afuera...”.

Este video no le cayó nada bien a Macarena Defederico, hermana del exfutbolista e hija de Frascino. “Mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia. Espero que algún día puedas lograrlo. No sé qué clase de ser humano sos... De igual manera, deseo que algún día puedas soltar todo ese odio que llevás dentro. Solo por ellas, que es lo único que importa”, expuso la joven en Instagram.