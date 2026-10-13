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El fin de semana largo dejó más de $2.700 millones en San Juan

San Juan registró una ocupación turística del 62,6 %, con más de 6.200 visitantes. La agenda de eventos deportivos, profesionales y recreativos impulsó la actividad económica.

El fin de semana largo de octubre dejó un balance positivo para el turismo en San Juan, con un impacto económico estimado de $2.722 millones, una ocupación general del 62,6 % y la llegada de aproximadamente 6.279 visitantes. Los resultados reflejan la importancia de una agenda diversificada de actividades para fortalecer el movimiento turístico y dinamizar la economía provincial.

De acuerdo con los datos preliminares relevados por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la ocupación alcanzó un pico del 65 % durante los días de mayor movimiento, correspondientes al viernes, sábado y domingo. La estadía promedio fue de 3,6 noches, mientras que el gasto diario estimado por visitante se ubicó en $120.422.

Entre los departamentos turísticos, Iglesia registró el mayor nivel de ocupación, con un 79 %, seguido por Valle Fértil, con el 68 %; Calingasta, con el 62 %; Gran San Juan, con el 59 %; y Jáchal, con el 45 %.

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Uno de los factores que contribuyó al movimiento turístico fue la realización de diferentes acontecimientos que convocaron a visitantes de distintos puntos del país. Entre ellos se destacaron la Semana del Cuadrangular de Hockey sobre Patines, el Congreso Farmacéutico Argentino, el Encuentro de Mototurismo San Juan y la Jornada JAE 2026, que coincidieron con el feriado nacional de octubre.

Esta combinación de propuestas deportivas, profesionales, académicas y recreativas permitió ampliar los motivos de visita a la provincia y generar movimiento en sectores vinculados con el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional representó el 97,5 % del total, con Buenos Aires como principal mercado emisor, concentrando el 44,3 %, seguido por Córdoba, con el 18 %, y Mendoza, con el 5,7 %. También se registró la llegada de turistas internacionales provenientes de España, Uruguay, Chile y Perú, que representaron el 2,5 % de los visitantes.

Los resultados ponen de manifiesto el valor de la articulación entre el calendario de eventos, la promoción turística y el trabajo conjunto entre el sector público y privado. En este sentido, el Gobierno de San Juan continúa impulsando una estrategia que busca consolidar a la provincia como sede de acontecimientos de alcance nacional, generar oportunidades para los prestadores locales y fortalecer el desarrollo económico en los distintos departamentos.

De esta manera, el turismo se consolida como una actividad estratégica para la construcción del San Juan que viene, con una mirada orientada a potenciar las capacidades de la provincia, promover el empleo y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

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