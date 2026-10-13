El fin de semana largo dejó más de $2.700 millones en San Juan

Uno de los factores que contribuyó al movimiento turístico fue la realización de diferentes acontecimientos que convocaron a visitantes de distintos puntos del país. Entre ellos se destacaron la Semana del Cuadrangular de Hockey sobre Patines, el Congreso Farmacéutico Argentino, el Encuentro de Mototurismo San Juan y la Jornada JAE 2026, que coincidieron con el feriado nacional de octubre.

Esta combinación de propuestas deportivas, profesionales, académicas y recreativas permitió ampliar los motivos de visita a la provincia y generar movimiento en sectores vinculados con el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional representó el 97,5 % del total, con Buenos Aires como principal mercado emisor, concentrando el 44,3 %, seguido por Córdoba, con el 18 %, y Mendoza, con el 5,7 %. También se registró la llegada de turistas internacionales provenientes de España, Uruguay, Chile y Perú, que representaron el 2,5 % de los visitantes.

Los resultados ponen de manifiesto el valor de la articulación entre el calendario de eventos, la promoción turística y el trabajo conjunto entre el sector público y privado. En este sentido, el Gobierno de San Juan continúa impulsando una estrategia que busca consolidar a la provincia como sede de acontecimientos de alcance nacional, generar oportunidades para los prestadores locales y fortalecer el desarrollo económico en los distintos departamentos.

De esta manera, el turismo se consolida como una actividad estratégica para la construcción del San Juan que viene, con una mirada orientada a potenciar las capacidades de la provincia, promover el empleo y generar nuevas oportunidades de crecimiento.