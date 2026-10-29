Tevez confirmó la presencia de Messi y Riquelme para su despedida

Invitados confirmados

Entre ellos estarán uno de los goleadores históricos de la Selección argentina, Gabriel Batistuta; de su etapa en Juventus, el arquero italiano Gianluigi Buffon y el chileno Arturo Vidal; de su estadía en Manchester United, el arquero neerlandés Edwin van der Sar, su amigo francés Patrice Evra y Rio Ferdinand.

Por su parte, del otro lado de la vereda, en el City y en el conjunto nacional, Sergio "Kun" Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban "Cuchu" Cambiasso, Lionel Messi y Juan Román Riquelme. También se sumarán históricos de Boca, como el actual técnico de Platense y máximo goleador del "Xeneize", Martín Palermo, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

Tevez tendría pensado que Roberto Mancini y Carlos Bianchi sean los entrenadores de los equipos de Boca y de Los amigos de Carlitos.

A menos de dos meses del encuentro, que se disputará el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, se espera la confirmación de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre muchos otros.

Por otro lado, aunque no está confirmado, el evento contaría con la presencia del piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, y del extenista Juan Martín del Potro.

Incluso se espera la asistencia de sus cantantes favoritos y hoy amigos, como La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, quienes brindarían un show durante el evento, que llevará el nombre "De alcanzapelotas a leyenda".