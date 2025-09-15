La serie "DT: La Misión" estrenará en la pantalla de Canal 8

“DT: La Misión”, que conquistó al público y la crítica, llegará a San Juan para seguir emocionando con una historia profundamente humana, ambientada en barrios populares y cargada de valores, fútbol y redención.

La serie cuenta con las actuaciones de figuras nacionales de gran valor: Sergio Goycochea, Fabían Vena, Luis Ziembrowski, Esteban Prol, Katja Alemann, Laura Cymer, Federico Nanyo, Turco Naim, Oliver Montoya y el propio Francisco Suárez, quien además es el creador del proyecto.

La ficción fue producida por Buenos Andes Contenidos (Argentina) y Cabruja Films (Bolivia), siendo la primera ficción de plataforma de la historia entre ambos países.

Goycochea y Francisco Suárez

Fabián Vena - Laura Cymer

Esteban Prol y Katja Aleman