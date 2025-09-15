La serie "DT: La Misión" estrenará en la pantalla de Canal 8

Canal 8 estrenará la ficción exitosa serie “DT: La Misión”, ganadora del Martín Fierro Federal a la Mejor Ficción. La serie tiene 8 capítulos que podrán verse de martes a viernes a partir de las 14:30. Franco Martínez Rago, joven actor sanjuanino y jugador de las inferiores de Desamparados, forma parte del destacado elenco.
