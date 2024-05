La reacción de celos de Diego Latorre a su esposa

“Hace años que lo sigo...”, se defendió Yanina Latorre. “Pero hace seis años estabas con él, ¿para qué arrancaste a seguirlo?”, le marcó su hijo.

La panelista explicó cómo se dio ese acercamiento virtual: “Porque me mandó un mensaje y me sentí como obligada. Me dijo ‘hola, ¿qué tal? Llegué a Instagram”.

Tras escuchar su justificación, Diego Latorre la cruzó: “Yo no le mandé mensajes a Zulemita (Menem)”. “Mandale”, exclamó su esposa.

Y ahí el ex futbolista continuó con la descripción: “Esperar una transacción como respuesta a la amistad es un rasgo de psicopatía”.

“Pará es un montón, no estoy tan enferma. ¿Vos no podés tener un vínculo bueno con alguien que alguna vez fue parte de tu vida?”, le preguntó Yanina a su marido, con quien lleva treinta años de casados.

Luego agregó: “Me gusta que le afecte... por lo menos todavía le intereso”. Y Diego cerró picante: “Igual prefiero que me garque con un desconocido”.