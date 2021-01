La publicación de la ex de Redrado para gastar a Luciana Salazar

"Él se separó de su ex novia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo”, afirmó.

Pero Lulú le contestó con ironía en sus redes sociales, en donde publicó una foto de una mujer con un chaleco de fuerza y la frase “No comments” (sin comentarios).

Si bien Lulú no nombró a Luciana Salazar, la blonda se dio por aludida y respondió en su cuenta de Twitter:​ " Hermosa empatía de mujer!!! Que triste todo". Luego escribió “Mira lo que logras @martinredrado".

https://twitter.com/lulipop07/status/1344651622664822785 Hermosa empatia de mujer!!! Que triste todo pic.twitter.com/U8mJzQdMHk — luciana salazar (@lulipop07) December 31, 2020

Después publicó un contundente mensaje contra su ex: “Acá ya no pasa solo por mi!! Hay una menor (Matilda) que está siendo manipulada por una persona que no puede contar la verdad. Que vaya a saber porque no puede decir públicamente que la quiere y que la ve. Más allá de lo que privadamente también haya dicho sobre mí y sus sentimientos".