La primera salida de Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto

Esta fue la primera salida de Jey Mammon luego del escándalo por la fuerte denuncia de Lucas Benvenuto, que estuvo en pareja con él cuando era menor de edad.

"Esta es una acusación falsa. Un hecho que no ocurrió. "No violé, no abusé y no drogué a nadie", fueron las declaraciones del artista tras el revuelo que generaron los dichos del joven en A la tarde.

En la puerta del teatro, Jey posó para las cámaras junto a Gustavo Sofovich. En el hall del teatro, se sacó selfies con sus admiradores, que festejaron su presencia.