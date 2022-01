La periodista María Julia Oliván denunció que trataron mal a su hijo

Todo comenzó cuando fue a hacer el chek in al mostrador de una aerolínea y los inconvenientes del aeropuerto por los cortes de luz. “Después, en Migraciones, dije otra vez que tenía un nene con autismo. Era como la quinta vez que lo decía. Por supuesto se me escapó, lo corrí, lo tuve que meter en el baño de discapacitados para aguantar un rato”, continuó.

“¿Nadie de Migraciones ni nadie de Aerolíneas sabe que a una persona con autismo, a una persona con una discapacidad, hay que darle prioridad?”, preguntó. “Estaba haciendo otra cola de 20 personas. Una persona que estaba atrás mío preguntó si yo no tenía prioridad y el de Migraciones dijo: ‘que le diga a los de adelante que tiene prioridad’”, comentó María Julia.

“Por supuesto me empezó a cagar a pedos, a decirme que no me tengo que poner nerviosa, que yo tenía que avisar. Como si fuera algo novedoso la ley de autismo, la ley de discapacidad. No podés ser tan forro. Pero este es un país lleno de forros”, afirmó, y continuó con su descargo: “Tanta pelotudez con el lenguaje inclusivo, con los cursos de mierda que hacen que gastan una fortuna. ¿En este país nadie sabe lo que hay que hacer con un chico con autismo? ¿Nadie sabe que a una mamá de un chico que se le escapa no es un maleducado, sino que es un chico que tiene un autismo y con un montón de estímulos se pone nervioso? “, siguió.

“La próxima me voy a poner un cartel porque es más humillante agarrar a tu pibe del piso 500 veces y decirle a los brutos de Migraciones y de Seguridad Aeroportuaria que tenés un nene con autismo, que ponerte un cartel con un certificado de discapacidad”, sumó.

“Encima te revictimizan porque lo tenés que decir 80 veces. Imagínense, para que yo me sienta mal, que me chupa todo un huevo y que tengo un montón de orgullo por mi hijo, lo que debe ser eso”, añadió, y apuntó contra las autoridades: “Hablan del lenguaje inclusivo, escuchan reggaeton, pero cuando hay que incluir realmente tenés que meter a tu nene en un baño porque si no se te escapa, porque nadie sabe una mierda”.

“No somos unos forros porque nos vamos unos días a otro país y no tengo que estar mostrándome en las redes humillándome adelante de todos estos nabos que están acá en el aeropuerto porque tengo un nene con autismo. Porque yo, lo único que tengo por este nene es orgullo, no tengo lástima. Pero tampoco la pelotudez: cualquier persona sabe lo que tiene que hacer con un chico con autismo”, concluyó.

María Julia Oliván reveló que denunció a Leo Montero: "Hacía unas jodas bárbaras"

En la noche del sábado, Leo Montero se enteró que una famosa lo denunció a la policía por hacer una ruidosa fiesta en su casa.

El encargado de sacar a la luz la sorpresiva revelación de María julia Oliván fue Andy Kusnetzoff en "PH, podemos hablar" (Telefe), cuando el condcutor le preguntó a sus invitados si habían tenidos problemas con algún vecino.

"Nunca se lo dije, fue medio cobarde mi denuncia. Vivo en frente de Leo Montero, que hacía unas jodas bárbaras. Estaban en el SUM (salón de usos múltiples) y había mucho quilombo. Llamé a la policía. Tocaron el timbre y nadie atendía", contó la periodista entre risas.

"Supongo que era Leo porque tenía una amiga en ese edificio que me buchoneó eso. Pero lo supe después. Cuando llamé no sabía quién estaba haciendo la fiesta, me enteré después", explicó.

Y como la policía no pudo solucionar el tema, la pareja de Oliván decidió hacer justicia por mano propia. "Agarró un huevo de la heladera y empezó a revolearle a la gente que había en la vereda. Había personas jóvenes en la vereda y pensamos que venían de esa fiesta. Como siete huevos les tiró".