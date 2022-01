La millonaria deuda de Daniel Osvaldo con sus hijos de Italia

"24 mil euros sin intereses en cuotas alimentarias es lo que debe Daniel Osvaldo", dijeron en "A la tarde". “La cuota alimentaria es de 400 euros, por lo menos en un primer momento. Esto va a tener que ser actualizado porque Italia tiene inflación, aunque no es significativa”, sumó el periodista Diego Estévez.

Entonces, aseguraron que el ex deportista está tratando de ganar tiempo para plantear una reducción de esa deuda y pagar menos. Daniel Osvaldo además tiene otros dos hijos: Gianluca y Morrison, que tuvo con Jimena Barón.

Martita Fort se cruzó a Daniel Osvaldo en Miami y lo fulminó

Marta Fort se cruzó a Daniel Osvaldo en Miami, Estados Unidos, y reveló que el ex futbolista “se le pegó” y por ese motivo comenzaron a circular rumores de un posible affaire entre ambos.

Sin embargo, la hija de Ricardo Fort no dudó en negarlo y hasta ningunear al ex futbolista que supo ser el novio de Gianinna Maradona durante unos meses. Daniel Osvaldo estuvo de boliche en boliche en Miami y se cruzó con Marta Fort y se puso algo pesado.

“Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'", contó Guido Záffora.

“Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese" dijo la joven de 17 años que vio al treintañero como un hombre mayor.

“‘Yo estaba con mis amigos disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Acá estoy de vacaciones’, dijo la joven”, señaló la hija del Comandante.