La mamá de L-Gante se hizo retoques estéticos y quedó irreconocible

Ahora, la madre del músico de cumbia 420 se sumó a la tendencia “rayos bond” para ser rubia y despampanante. Tras el cambio, varios insistieron en que se parecía a Wanda, mientras que otros resaltaron que era innegable que era la abuela de Jamaica, la hija de L-Gante.

“Sos una muy buena madre. Bendiciones Claudia”, “Diosa total”, “Sos idéntica a Jami”, “Hermosísima”, “Superdiosa”, “Ahora sos la doble de tu nuera”, fueron algunos de los comentarios que recibió en las redes sociales.

Qué dijo la mamá de L-Gante tras los preocupantes mensajes de su hijo sobre el vínculo con Wanda Nara

Recientemente L-Gante sorprendió a su fandom al confesar a través de su cuenta de Facebook que no estaba bien, lo que inmediatamente generó preocupación al dar a entender que su relación con Wanda Nara se habría terminado.

"Estoy destruido hace mucho tiempo", y "Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo. Gracias amigos por nunca soltarme la mano. Aprendí bastante hasta acá", fueron algunos de los mensajes de Elián Valenzuela.

Así las cosas, este viernes fue Karina Iavícoli quien se comunicó con la mamá del cantante y desde Intrusos (América TV) reveló qué dijo Claudia sobre la situación de su hijo.

"Hablé con ella, me contestó muy bien. Es una persona con los pies sobre la tierra. Le dije que se andaba diciendo que su hijo estaba triste y ella me respondió que su hijo 'no está deprimido' y que 'sino ya estaríamos hablando de un tema de salud mental'", confió la periodista.

Al tiempo que agregó: "Me dijo 'Está tranquilo, pensante y en esos momentos que uno ve su pasado, su presente y su futuro con los pro y con las contras'".

"Elián está en un momento de balance. Cumple 25 años pero, con todas las cosas que le tocaron vivir, es como si tuviera setenta", reflexionó entonces la integrante del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Fue allí que Claudia Valenzuela le aseguró a Iavícoli que en estos años "'pasaron cosas buenas y malas, y quiere volver a dedicarse a hacer todo lo que hace pero juntando fuerzas primero'", en referencia a su hijo. Así como por último desmintió que Elián esté separado de Wanda. "No se alejaron, nada que ver. Está todo bien. No están separados, él no está deprimido y mañana viajan juntos a Chile", concluyó.