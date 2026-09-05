Dos participantes de Gran Hermano terminaron en la cama

Entre caricias y caricias, el dueño de la casa llamó su atención: “Yanina y Martín, recuerden dar el consentimiento ”. Con el pulgar hacia arriba, los jugadores dieron el ok, pero, cuando parecía que todo estaba encaminado, ocurrió algo impensado.

Cómo terminó la noche de Martín y Zilli en Gran Hermano

Cuando todo parecía encaminado para una noche de pasión entre Zilli y Martín, un imprevisto cambió por completo la situación. En medio del momento, Yanina sufrió un fuerte calambre en la pierna producto de los nervios y tuvo que interrumpir la situación.

“Se me acalambró la pierna de los nervios que me agarró ”, expresó Zilli, entre risas y sorpresa por lo que acababa de ocurrir. Al notar lo que estaba pasando, Martín se mostró dispuesto a ayudarla y preguntó: “ Para qué te ayudo ”.

Yanina volvió a explicar lo sucedido y Rodríguez intentó asistirla para que el dolor pasara rápidamente. Mientras tanto, desde otra de las camas, Luana fue testigo directo de la insólita escena y no dudó en intervenir con un consejo: “Estirala Martín, estirala ”.

La situación terminó convirtiéndose en un momento inesperado dentro de la casa y desató las risas de los participantes. Incluso Yanina, todavía atravesada por los nervios del momento, lanzó una particular frase que dejó en claro lo que estaba pasando por su cabeza: “Yo pensaba en Ornella diciéndome ‘mamá ’”.

Así, lo que había comenzado como un acercamiento entre Yanina y Martín terminó tomando un giro completamente inesperado por culpa de un calambre que interrumpió el momento y se convirtió en una de las escenas más llamativas de la noche en Gran Hermano