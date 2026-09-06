El tenso cruce de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio por Wanda e Icardi

“A ella le encanta contestar primero. Lo más lindo es que cuando contesta primero, me deja el rebote”, retrucó Marcovecchio. Y fundamentó: “Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso hasta las invenciones, todo lo que se ha inventado".

Las diferencias entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio

"Antes de que estemos en un tiempo, ya se publican. Por ejemplo, no se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado. Eso habría que preguntarle a la parte interesa de que la gente piense que había una prohibición de salir del país", continuó su planteo Elba Marcovecchio.

Ana Rosenfeld fue tajante: “¿Vamos a hablar de la verdad o vamos a mentir?". Y su colega le dijo: "Disculpame, la especialista en decir cosas distintas en televisión sos vos".

"Hoy están pasando al aire algunas resoluciiones judiciales que han salido e incluso hablan muy mal de las partes y de los letrados intervinientes donde se dice que no pueden ventilarse las cuestiones de familia. Jamás saqué una resolucion judicial", indicó Ana Rosenfeld.

"Me parece que estás muy equivocada: la primera que viola la reserva del expediente en una nota con Susana Giménez fue la señora Wanda. Pasó mucho tiempo pero eso pasó y marca la conductora que ha tenido y por eso ha sido sancionada", comentó la abogada de Mauro Icardi.

"Ustedes se la pasaron diciendo que el señor Icardi no debía cuota alimentaria y terminaron pagando", retrucó Ana. Y Elba Marcovecchio lanzó: "Tu problema en vez de tener cuestiones con el expediente tenés cuestiones que te ponés en un rol de agresión".