La Joaqui habló de los rumores de romance con Thiago Almada

"Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses”, había contado Estefí Berardi en Mañanísima hace unos días. “Me encanta la pareja. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo. ¡Me encantan! Les reveo futuro”, agregaba la panelista.

Pero La Joaqui desmintió estar comenzando una relación con Almada y aseguró estar sola. "Romances cero, estoy soltera, me inventan novios una vez por semana. Estoy soltera hace un año y medio, no tengo amantes ni citas ni nada. Obviamente me encantaría encontrar el amor, pero cuando lo encuentre lo voy a contar sin ningún pudor", dijo la cantante durante la presentación de Got Talent Argentina en los estudios de Telefe.