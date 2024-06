La interna entre Rodrigo de Paul y José Sosa por Camila Homs

Al menos así lo hicieron saber desde Socios del espectáculo (El Trece). “Hubo situaciones desagradables porque aparentemente el novio de Cami tiene alguna injerencia que a De Paul no le gustaría que tenga a nivel familiar”, reveló Adrián Pallares.

Al tiempo que el conductor se excusó aclarando que no podía dar más detalles del tema "por una cuestión legal". No obstante, reveló que "parece que José Sosa dice, ‘sí, no, blanco o negro’, y a de Paul le cae para el orto".