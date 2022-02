La inesperada confesión de Adabel Guerrero sobre su familia

Pero llamó mucho la atención su siguiente declaración, al confesar que no quiere volver a ser madre. "Con Lola cumplí la cuota de la maternidad y no voy a tener otro hijo", aseguró y fue tan explosiva la declaración de la bailarina, que esa fue la tapa de la revista.

Además, de negar haber atravesado crisis alguna con su pareja, Adabel Guerrero explicó firme "Decidimos cerrar la fábrica y no tener más hijos". Sin duda, un presente familiar completamente diferente al que alguna se animó a contar sobre su adolescencia y sus primeros pasos en el medio.

La dura confesión de Adabel Guerrero: "Quise irme de este mundo a los 17 años"

Durante 202 Adabel Guererro fue una de las tantas invitadas que pasaron por PH: Podemos Hablar en Telefe. Allí la bailarina habló de la muerte de su mamá, el abandono de su papá y la conflictiva relación con su hermano. Al recordar su pasado, señaló: “Quiero vivir la vida que elijo, la que me tocó quiero dejarla atrás”.

Adabel Guerrero se conmovió cuando escuchó a Roberto Edgard de Volcán y reveló: "A mí también me ha pasado de querer irme a la mier… de este mundo. Para no decir la palabra (suicidio) que no quiero decir, porque no me gusta".

Luego expresó: "Me ha pasado en momentos en que me sentí y estaba sola, cuando mi mamá ya había fallecido, mi hermano se había ido, mi papá no estaba, no estaba en pareja. Estaba sola en una casa que se venía abajo y me moría de miedo, porque no tenía rejas ni nada. Sentía que no tenía nada, ni laburo, no tenía un mango, nada".

"Yo decía '¿Esto es la vida? ¿17 años y ya estoy así? ¿Cómo voy a terminar?' No tenía a nadie que me ayude. Y me acuerdo que salí corriendo por la calle, quería que me pise un auto y desaparecer, porque no tenía terraza para subirme. Pero me cansé de correr y no me pisó ningún auto. Me senté en la vereda a llorar", contó ante un Andy Kusnetzoff sorprendido por su relato.