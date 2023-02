La hermana de Thiago de Gran Hermano debutó como modelo

En su cuenta de Instagram, Camila compartió imágenes de la campaña que realizó para la empresa de indumentaria de Mar Tarrés, dedicada a ofrecer diseños para todos los talles.

Camila Thiago GRAN HERMANO

"No podes estar mas hermosa Gracias por venir a @mar_tarresropa", escribió la ex figura de La Academia en el posteo que subió la hermana de Thiago a dicha red social.

La opinión de Thiago de Gran Hermano 2022 sobre la popularidad que cobró su hermana: "Ella nació para..."

Hace unas semanas, Thiago Medina recibió el 52,9 % de los votos y debió abandonar la casa de Gran Hermano 2022. Poco después de dejar el juego, el joven de La Matanza se mostró feliz y tranquilo."Extrañaba mucho a mi familia", afirmó en la pantalla de Telefe.

En este sentido, Thiago remarcó que tenía muchos ganas de reencontrarse con sus seres queridos. "Me gustó lo que viví adentro y lo disfruté, pero quería salir, estar con mi familia y mis amigos. Necesitaba verlos. Y estoy contento de estar afuera", explicó.

El joven mencionó que, si se da un nuevo repechaje, sabe perfectamente cuál será su posición. "Muchas me preguntaron si volvería a entrar y la verdad que prefiero estar afuera, con mis hermanos, conociendo gente nueva y viviendo el día a día", sostuvo.

Thiago destacó el apoyo que le hicieron sus seres queridos en cada gala: "Me siento orgulloso. Sé que estuvieron bancándome y eso me pone contento".

El ex GH habló de la exposición de su hermana, Camila, que fue la encargada de defender su juego y bancarlo en todos los programas. "Por suerte, ella se pudo mostrar. Me puso feliz saber que ella habló en los medios. Me alegró enterarme que ganó seguidores. Ella nació para las redes. Yo entré al reality porque ella me anotó. Así que cumplí mi sueño y el suyo también", manifestó.

Al finalizar, se refirió a su próximo objetivo después de su paso por la casa. "Me gustaría estar detrás de cámaras con los chicos de la producción. También me gusta mucho el boxeo, pero antes quiere terminar el secundario, que me faltan dos años para recibirme", concluyó.