La fuerte declaración de Charlotte Caniggia sobre sus padres

Charlotte Caniggia años atrás junto a sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia, antes de la escandalosa separación.

Fue allí, entre las muchas consultas que le llegaron, que la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia eligió responderle con una honestidad brutal a un usuario que le preguntó puntualmente: "¿Te llevás bien con tus papás?".

"No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos" comenzó respondiendo directa. "Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", agregó con un dejo de tristeza en sus palabras.

Pero eso no fue todo, porque también confesó lisa y llanamente: "Así que no me hablo con ninguno de los dos". Al tiempo que concluyó, casi como sacándose un peso de encima, "Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".