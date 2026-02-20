A los 53 años, falleció el acto de Grey´s Anatomy

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”, agregaron quienes también pidieron respeto y privacidad mientras atraviesan este difícil momento.

Dane había ganado popularidad internacional gracias a su trabajo en la ficción médica, donde su personaje se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores de la serie. En los últimos meses, su estado de salud había generado preocupación entre sus fans.

Eric Dane, un actor que logró dejar su marca en la TV

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Estados Unidos, Eric Dane inició su camino en la actuación durante la década del 90 con participaciones en distintas series de televisión. Con el paso de los años, fue ganando lugar en la industria con apariciones en ficciones reconocidas hasta alcanzar su proyección internacional.

A lo largo de su trayectoria, construyó una sólida carrera en televisión y cine. Alcanzó fama internacional gracias a su papel como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, personaje al que interpretó durante varias temporadas y que se convirtió en uno de los más populares de la ficción.

Además, formó parte de otras producciones televisivas como Euphoria y participó en películas como Valentine’s Day y Burlesque, consolidando su presencia tanto en la pantalla chica como en la industria cinematográfica.

A pesar de su diagnóstico, nunca dejó de trabajar. Incluso, a comienzos del 2025, se había mostrado muy feliz por ser parte de la tercera temporada de Euphoria.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la semana que viene. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, sintetizó en una charla con People.