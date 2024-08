La escandalosa pelea entre Benjamín Vicuña y el marido de Pampita

Este miércoles, en Socios del espectáculo (eltrece) revelaron detalles de la escandalosa pelea entre el actor chileno y el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según contó Paula Varela, el hecho ocurrió a fines de julio, en el festejo de tres años de la Anita García Moritán. “Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca”, comenzó diciendo la periodista.

Sin embargo, el deseo del empresario no se cumplió y todo terminó en polémica. “La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero...”, agregó la periodista, dejando a todos en suspenso.