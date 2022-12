La escandalosa historia de amor entre Pelé y Xuxa

El romance terminó de manera abrupta y ellos esgrimieron distintas causas. Sin embargo, años después, la conductora infantil habló de las numerosas infidelidades.

En 1980, la estrella de la TV brasileña tenía apenas 17 años, era una modelo en ascenso y había ido a una prueba para una tapa de revista cuando conoció al ídolo. Cuando terminaron, él la invitó a cenar. “Le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, recordó en una entrevista.

La historia de amor entre Xuxa y Pelé no tardó en llegar a la tapa de todas las revistas. Algunos cuestionaban la gran diferencia de edad, otros que la familia de la presentadora avalara la relación.

En su libro “Memorias”, la animadora reflexionó sobre la gran diferencia de edad que se llevaban. “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, dice en dicha publicación.

En una entrevista con Matheus Mazzafera, en 2020, Xuxa dejó en claro que no guardaba los mejores recuerdos de aquella época. “Tuve mi primera relación que duró seis años y he sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”, lamentó.

En esa oportunidad habló de las infidelidades del ídolo. “Me ha engañado demasiado, al punto de que esas mujeres con que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo. Todo el mundo lo sabía, menos yo. Él escribió un libro en el que detalló las mujeres con las que estuvo mientras estaba conmigo, y dijo algo así como que yo era ‘la amistad colorida’, como si hubiéramos tenido una relación abierta y te juro que nunca lo supe”, recordó.