La emotiva despedida del último eliminado de MasterChef

Cuando el jurado anunció la eliminación de Antonio, la conductora Wanda Nara le dijo unas sentidas palabras: "Yo sé que esas lágrimas son un poco de emoción y un poco de todo. Te merecés todo, Antonio, porque chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante. Y tu familia está tranquila porque te tiene a vos. Te quiero dar un abrazo -en ese momento ambos se acercaron y se abrazaron-, dijo Germán que no lloremos pero me hacés llorar".

Antonio, emocionadísimo, expresó antes de despedirse de todos: "Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 por ciento cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido".

"Gracias, Toni. Este aplauso es para vos. Todo el país te quiere ver cumplir tus sueños", cerró la empresaria entre lágrimas.