La emoción de Tinelli al hablar del casamiento de Cande y Coti

Y añadió entre risas por su nominación: "En moda contra Iván de Pineda, yo si fuera miembro de APTRA, se lo regalaría a él".

Y sobre el casamiento que se viene entre una de sus hijas y el músico, explicó emocionado: "No me lo esperaba, cuando me llamó y me lo contó no lo podía creer. Es mi primera hija que se va a casar y que sea Cande me parece maravilloso".

"Finalmente no va a ser en Uruguay va a ser acá en Argentina. Estamos muy contentos. Estoy muy emocionado ya de por sí porque es mi hija", aclaró el conductor.

Y cerró feliz por esta unión: "Se del amor que se tienen con Coti y cuando ves bien a tu hija se que es lo mejor y ella está muy feliz como su papá".