"Entonces, es tremendo, es un golpe fuerte. La anécdota viene porque ese día estaba mal ella, y estaba enojada, y digo voy a tocar el piano, el piano donde yo tocaba de pibe y ella era pianista también”, agregó.

“Yo me voy a tocar solo el piano, las cuidadoras la lleven porque no puede caminar, la ponen frente a mí y de pronto les dice las cuidadoras ‘Sergio’. Y yo lloro y empiezo a tocar porque me doy cuenta de eso, pero desconsolado, porque me está viendo a mí”, profundizó, visiblemente emocionado.

“Y entonces la miro y me hace (el gesto de saludarlo con la mano), porque ella venía a ver mis shows. Porque quise decir la música transporta, conecta, y ella me reconoció a través de la música”, cerró.