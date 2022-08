La drástica decisión que tomó Mónica Farro a los 46 años

"Fuiste madre muy joven de tu primer hijo y ahora estás en otra etapa con Leandro, ¿te gustaría ser mamá con él?", le preguntaron desde la radio Detrás de escena, AM 540.

"Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más. No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir mi propio hijo. Tengo a mi perrita Luna que la amo y está siempre durmiendo, es muy pachorra y así estamos muy bien", dijo Farro.

"Porque me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida. No es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban. Me las cauterice hace varios años y lo que hice fue cortarlas luego de una conversación muy importante con mi marido", reveló.

Entonces contó cómo le afectó la decisión: "Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46. Fue una decisión que tomamos juntos, algo complicado y fuerte para mí porque después de que me operé me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer. Sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer pero en ese momento lo sentí así. Psicológicamente me afectó bastante".

Mónica Farro se muda y vende todo: mirá los precios de sus cosas

Mónica Farro está haciendo las cajas para mudarse. La vedette anunció que deja su casa y hace una renovación de todas sus cosas por lo que supo a la venta algunos de sus muebles y artículos para hacer deporte.

Por medio de sus estados de WhatsApp la rubia hizo una especie de feria americana en donde publicó fotos de los distintos productos que sacó a la venta, como un sillón, una bicicleta fija y apliques de techo.

Ángel de Brito anunció: “Se está mudando y está vendiendo todo”. “Vamos a ayudarla”, agregó con humor para luego mostrar algunos de los productos.

Entonces aparecieron los productores: “Mesa desayunador 15 mil pesos, sillón cama 2,20 metros 70 mil pesos, una bicicleta fija 40 mil pesos”, “aplique de techo de 70 cm de diámetro, el juego 8 mil pesos. Y una mesa de 1,80 metros por 80 centímetros más seis sillas de madera 30 mil pesos”.

En el piso de LAM, América, las panelistas la criticaron porque los precios eran muy elevados, otras la bancaron y destacaron la calidad de los productos.