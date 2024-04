Desde el lunes próximo, la angelita y Diego Latorre irán de 11 a 12, todos los lunes, mientras que la actriz y modelo estará en vivo en la competencia, de 11.30 a 14, en el canal La casa del streaming.

"Estoy enojada. ¿Para qué se buscan este horario? Sean un poco más originales. ¿Qué es esto de poner un streaming en el mismo horario que nosotros? Le hice un planteo a mi madre, le dije que estaba muy enojada y ella me contestó: '¿pensás que elijo el horario?'. No sé reina, pero siento que tenés vos y voto para decir: 'che, a esta hora no'", expresó Lola Latorre al aire en Rumis.