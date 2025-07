La decisión más dura de Nicolás Cabré con la China Suárez

A lo que Paula Varela comentó qué le habría ofrecido la China a Cabré para que no le quite ese permiso: "Le habría ofrecido a Cabré que no pague más la cuota alimentaria a cambio de que la deje llevar a la nena a Turquía", indicó.

Fue la misma opción legal a la que recurrió Vicuña antes de que la China viaje a Turquía con Mauro Icardi y que derivó en un escandaloso posteo en las redes a puro ataque de la actriz contra su ex.

Ahora parece que Nicolás Cabré siguió el mismo camino y definió retirarle el permiso permanente que tenía la actriz para viajar con su hija Rufina a otro país.

La separación de Cabré y Suárez ocurrió a fines de 2013, pocos meses después del nacimiento de la pequeña, y siempre mantuvieron una buena relación.

Veremos cuál será la reacción de la China al enterarse de este nuevo revés legal que entorpece sus planes con Icardi en Turquía. Por su parte, Vicuña se encuentra afectado por todo este escándalo que se instaló con la actriz y se refugia en su vivienda.

"Cuando se percata de nuestra presencia, pide disculpas y aclara que no va a hacer ningún tipo de declaración. Por el momento, Benjamín se llamó a silencio", señaló el cronista Alejandro Guatti al intentar hablar con el chileno.

El mensaje de amor de Mauro Icardi a la China Suárez con un picante palito para Wanda y Vicuña: "Ellos..."

En medio del escándalo con Benjamín Vicuña y tras el respaldo público de Wanda Nara al actor, Mauro Icardi sorprendió con un mensaje romántico para la China Suárez y una frase explosiva dirigida para sus ex parejas.

"Ellos rezando por nuestra ruptura... nosotros planeando nuestro futuro juntos. Te amo",escribió el futbolista del Galatasaray en una publicación de Instagram, acompañada por tres fotos junto a la actriz, en las que se los ve sonrientes y muy enamorados.

Todo explotó entre Suárez y Vicuña cuando el chileno decidió quitarle el permiso que contaba la actriz para viajar al exterior con sus hijos Magnolia y Amancio, justo días antes de partir a Turquía con el futbolista, lo que derivó en un furioso descargo de la China en Instagram.