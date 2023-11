La crítica de Casella al nuevo tema de Wanda Nara

Entre las críticas, no pasó desapercibida la opinión de Beto Casella, quien fiel a su estilo, no tuvo filtro al expresar su desagrado. "Y viene esta chica y mmm, mmm. Me parece una ver... total. ¿Por qué te la voy a remar y sostener 'que bueno, son las nuevas expresiones musicales'?", deslizó en su programa de Rock and Pop.

"Todos los términos... ¿Viste que en general los argentinos cuando un auto que está muy feo decimos que es una por...? Todos los calificativos relacionados al miembro masculino que le quieran poner, a esta canción se los pongo", sentenció.