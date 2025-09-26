La confesión de Nicolás Cabré sobre su casamiento

“¿Cuando estrenemos vamos a estar casados? Sí, vamos a estamos casados”, se preguntó y respondió al mismo tiempo frente a la consulta del conductor, confirmando así que al momento del estreno de la comedia 'Ni media palabra' en Villa Carlos Paz el próximo verano, que codirigirá con Rocío, ya habrán pasado por el registro civil.

Fue allí cuando Nicolás Cabré abrió su corazón como pocas veces antes, al menos en una entrevista televisiva. “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”, aseguró al tiempo que remarcó que esta relación marca una etapa inédita para él por el equilibrio afectivo y el bienestar emocional que le produce.

Asimismo, el actor hizo una verdadera declaración de amor hacia su futura esposa al afirmar sonriente y con brillo en sus ojos que está “viviendo una felicidad que no conocía”; así como también describió su vínculo con Rocío Pardo como una relación "tranquila y sana", en la que son "amigos, amantes, todo".

Claro que a esa altura de la charla con Pergolini, el actor contó que la idea del casamiento surgió como una evolución natural en una relación totalmente consolidada. Allí admitió que la idea original era organizar una pequeña reunión: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”.

En tanto, frente a la consulta de si habrá muchos famosos invitados a la celebración, Cabré confió que la gran mayoría serán amigos y familiares, mientras que serán muy pocos los colegas que tienen pensado invitar.

No obstante, Cabré insistió en que se tratará de una ceremonia sencilla. “Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, aseguró mientras que confirmó que transcurrirá entre el atardecer y la noche, lo que generó el pícaro comentario de Agustín 'Rada' Aristarán señalando que entonces la celebración durará "hasta el mediodía" siguiente.