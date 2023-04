La China Suárez devolvió el auto que le regaló Rusherking

Durante el programa Valentonados, la conductora Julieta Camaño fue quien se encargó de revelar la noticia: "Eugenia Suárez está devolviendo en este momento el auto que le regaló Rusherking, el regalo de cumpleaños. Tras la ruptura, ella recibió un montón de críticas con respecto a este tema". De esta manera, quedó confirmado que se terminaron todos los rumores vinculados al obsequio del cantante.

auto de china.webp

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó: "Después de las desmedidas críticas en las redes sociales, se cansó y, según nos contó una fuente que no voy a revelar, ella está harta y devolviendo el auto". Allí fue el momento en el que Bruno Aversano ingresó en la conversación. "El auto está a nombre de la China Suárez, confirmado. Es un New Beetle, del año 2005", remarcó.

Por otro lado, la conductora señaló: "Muy buscado por Tomás -Rusherking-, porque ella quería justo ese, un color en particular, ese auto, era su preferido y él se lo había regalado". Con esto, se encargó de dejar en claro el fanatismo de la China Suárez por el vehículo de la marca Volkswagen.

Para finalizar, Aversano explicó: "Ya está hecho el pedido de transferencia, así que es inminente. Se va a resolver rápidamente. Ella necesita desprenderse de esto, no sabemos por qué y eso le corresponderá a ella decirlo".