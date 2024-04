"Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...", continuó con su postura Santiago del Moro.

A lo que Joel Ojeda contestó acerca de su salida de la famosa casa: "Yo asumo eso. No me fui triste. Me fui muy feliz". Y el conductor le marcó: "Vos fuiste un gran jugador para la casa. No quiero que te vayas diciendo ‘me fui porque me hicieron trampa’". "No, para nada. Jamás me quejé", finalizó el último eliminado de la casa.