L-Gante, muy cerca de grabar una colaboración con Wanda

L-Gante reveló si aún mantiene contacto con Wanda Nara y habló acerca de su salud

Wanda Nara y L-Gante mantienen un vínculo que no deja de generar opiniones encontradas e incertidumbre. Cada vez que ella viene a la Argentina tienen encuentros y en distintos momentos complejos de ambos demostraron estar presentes para el otro.

Dado que la conductora ahora se encuentra instalada fuera del país, en una nota con Intrusos (América) el cantante habló acerca la comunicación que mantienen a la distancia.

Todo se dio en los Martin Fierro de la moda 2023, donde el artista estuvo presente y Wanda no, aunque igualmente fue premiada por APTRA. "Ganó una de las ternas, ¿la felicitaste por mensaje?", indagó Alejandro Guatti.

“Aún no agarre el teléfono pero me alegra mucho, y también me alegra que haya representado sus palabras el hijo. Muy bueno, los felicito a los dos”, contesto el músico. En eso, el cronista le preguntó si tenían contacto en general y L-Gante confirmó que "siempre".

"Una relación muy tranquila. Me mantengo en contacto siempre”, agregó. Además habló sobre la salud de la mediática y expresó: “La noto bien, tranqui. Obvio que cuando viene me entero un poco más las cosas pero hay un par de mensajitos”.