Kennys Palacios, el asistente de Wanda, emocionado hasta las lágrimas

“Se me cumplió, se me dio, y con esfuerzo y laburo. Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy pero no, yo tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, continuó.

“Hasta el día de hoy sigo laburando, piensan que capaz como estoy acá ya no trabajo pero si, llámenme porque sigo. Todo viene bien y amo mi trabajo, me encanta trabajar en el detrás de cámara pero ahora estoy acá y feliz también”, cerró.