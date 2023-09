Kennys Palacios conmovió al contar sobre su estado de salud

Zaira Nara, que actualmente reemplaza a Pampita en el jurado del certamen, mientras hacía la devolución del participante reveló: "Hay algo que Kennys no cuenta porque parece verborrágico pero es tímido y él tiene un tema de salud. En los ensayos le ha pasado más de una vez que termina hospitalizado".

"¿Qué tema de salud?", le preguntó el conductor Marcelo Tinelli. "Yo tuve covid. Estuve internado y yo tengo todavía los pulmones afectados. Por eso, la otra vez, cuando bailé la primera vez estaba agitado. Me estoy tratando el tema de la respiración, el tema del aguante. El otro día en un ensayo me descompuse un poco, me fui al médico, me hicieron unas placas y bueno están todavía las manchas que me quedaron del covid. Por eso, no llegó", explicó Kennys.