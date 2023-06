Karina Mazzocco confesó dónde conoció a su marido

"No quería encontrarme con nadie, ni quería conocer a nadie, estaba peleada con el amor. Y voy al supermercado y veo un morocho que rajaba la tierra y era mi marido", contó.

"Se hizo el que no me vio, pero te voy a contar el lado b. En realidad él me vio, encaró, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos", dijo. "Que eran como mil de doy", acotó Fer Dente. "No, no alcanzaba para dos cafés, igual hoy con mil no sé si te alcanza", lanzó Mazzocco.

Y agregó sobre su historia de amor la conductora: "Agarró un changuito, empezó a meter cosas, me siguió por todo el supermercado pero se estaba meando y dijo 'hasta acá llegó el amor'. Dejó el changuito, se fue al baño. Volvió y dijo 'bueno, ya se debe haber ido'. Y yo estaba en la caja pagando. Y ahí me siguió otra vez. Me siguió hasta el estacionamiento y me encaró".

"¿Y qué te dijo?", preguntó Dente. "'¿Te puedo ayudar con las bolsitas?'", cerró la anécdota la conductora.