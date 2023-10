Julieta Poggio realizó una fuerte indirecta sobre su vida amorosa

Acto seguido, Julieta decidió hacerle caso y sentenció: “Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, expresen lo que sienten". “Yo no soy nada vueltera, siempre me comunico y dejo las cosas en claro. No te digo una cosa por un otra, y es lindo ser así”, explicó.

"¿Por qué no le decís a esta persona nos vemos a tal hora en este lugar?", indagó Nico. "¿Y vos que te pensás? Lo hice pero hay gente vueltera", confesó ella y de todas formas admitió que dicha persona solía aceptar los encuentros.

Para cerrar con el planteo, Flor Jazmín sugirió que le escriba un mensaje al aire y la hermanita picanteó: “Acá lo estoy mandando. Lo va a ver”.