Jujuy Jiménez se refirió a los likes de Wanda Nara hacia su novio

¿De quién estamos hablando? De Sofía Jujuy Jiménez, que está en pareja con el polista Bautista Bello.

Wanda likeó varias fotos del Instagram del joven, en las cuales está sin su novia.

La reacción de Sofía Jujuy luego de los likes de Wanda Nara Nara a su novio

Este jueves en Intrusos, Sofía Jujuy habló de los likes que Wanda Nara le dejó a Bautista.

"En su momento, nos sorprendió. No sé cómo es que ahora saltó todo. La verdad es que esto pasó en diciembre, cuando estábamos con Bauti en Jujuy", comentó la modelo.

Sofía indicó que fue su novio quien le advirtió que la rubia le había dejado varios likes. "A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada. Me preguntó si sabía qué pasaba, pero yo no tenía idea", sostuvo.

"A los dos nos pareció raro, pero quedó ahí. Nos pareció irrelevante, ellos no se conocen. Nos reímos de la situación", sentenció.