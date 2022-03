Juan Martín del Potro habló por primera vez de la estafa de su padre

"Alquiló 9.000 hectáreas, además equipamiento con la idea de sembrar soja. Pero no tenía conocimiento y se terminó endeudando", dijeron en A la tarde sobre estos trascendidos.

Sin embargo, Juan Martín del Potro aclaró el panorama y dio su palabra sobre esta tremenda acusación. "Más allá de lo que puedan decir, lo más importante es que en mi familia sabemos quién es quién y quién hizo cada cosa. La educación mía y de mi hermana es gracias a mi papá y mi mamá", disparó en una entrevista exclusiva para Star Plus.

Después de la inesperada pérdida de su papá, Juan Martín del Potro comparte en redes sociales algunos recuerdos junto a él. Lo cierto es que, a pesar de estas versiones, el ex tenista confirmó cómo era su relación con Daniel.

"Mi relación con mi papá fue muy especial: él no entendía nada de tenis, no interactuábamos por ahí. Él era veterinario, mi momento con él era subirme a la camioneta e ir todo el día al campo, a atajar las gallinas o ver cómo estaban las vacas, y lo disfrutaba muchísimo, me encantaba", contó.

Además, "Delpo" reveló cómo está soluciando las deudas de la familia. "Y lo otro va por otro carril, que se va a solucionar. Ahora hay gente en la que yo estoy confiando y que me va ayudar. Así como tengo mi equipo de entrenador, kinesiólogo, médico, también está eso, y es cuestión de que pase el tiempo y confiar. Poder transcurrir el camino que yo quiero, con mi familia, de la manera que me merezco".