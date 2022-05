Juan Gil Navarro rompió el silencio y habló de su romance con Sofía Gala

Todo daba a entender que el romance era cierto, pero el actor desmintió todo: “La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario”, dijo a Implacables, EL Nueve.

“Sofía es una excelente actriz, pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos no hay más que eso, cuando esté con alguien, lo sabrán”, indicó y aseguró que no sabe de dónde salió el rumor.

Sofía Gala está viviendo un romance con un reconocido actor

Este lunes en Intrusos (América TV) dieron a conocer detalles del romance entre dos famosos actores: Sofía Gala y Juan Gil Navarro.

"Es muy incipiente el romance. Están empezando. El domingo estuvieron juntos, sacaron a pasear al perro y entrar a la casa de ella", reveló Maite Peñoñori en el ciclo de espectáculos.

Flor de la V se mostró asombrada por el amorío entre la hija de Moria Casán y el galán de las telenovelas.

Maite reconoció que también quedó sin palabras cuando se enteró: "A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos".

La hija de Moria Casán y el actor se conocieron trabajando juntos mientras ensayaban Closer, la obra que encabezan en el Multiteatro.

Al principio, había muy buena onda profesional y, con el correr del tiempo, nació algo más que una amistad.

Ahora, Sofía y Juan habría decidido darse una oportunidad.